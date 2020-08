Derzeit gibt es eine "Vorsorge Aktiv "Gruppe in Scharndorf für Personen mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

SCHARNDORF. Unsere Gesundheit hängt stark davon ab, wie wir leben und arbeiten. Dazu gehört auch in ganz besonderem Maße, was wir essen und trinken, aber auch alles, was unseren Alltag ausmacht. Das Programm "Vorsorge Aktiv" von "Tut gut!" hilft den Niederösterreichern mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit über zehn Jahren ihren Lebensstil nachhaltig zu verbessern. „Aktuell laufen niederösterreichweit 27 Kurse in zehn Bezirken parallel. Im Bezirk Bruck an der Leitha gibt es derzeit eine Gruppe in Scharndorf. Das Verhalten zu ändern ist nicht immer einfach. Wenn man allerdings weiß wie, fällt es bedeutend leichter und macht sogar Spaß!“, berichtet Landesrat Martin Eichtinger.

Aktion "Vorsorge Aktiv"

Das Programm "Vorsorge Aktiv" richtet sich an alle Niederösterreicher über 18 Jahre, bei denen Risikofaktoren wie Übergewicht und ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt werden. Über den gesamten Programmzeitraum (bis zu neun Monate) absolvieren die teilnehmenden Personen in einer Gruppe je 24 betreute Einheiten aus den Bereichen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Die Kursbegleitung erfolgt professionell und effizient durch Experten aus den jeweiligen Bereichen direkt in oder im Umkreis der Heimatgemeinde. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 99 Euro pro Teilnehmer für den gesamten Kurs und 100 Euro Kaution (mit Rückerstattung bei mindestens 60 Prozent Anwesenheit pro Bereich). Teilnehmern aus "Gesunden Gemeinden" wird eine Ermäßigung von 15 Euro gewährt.