BERG (red). Die Landesstraße L 165 in Berg entspricht wegen Ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Fahrbahnschäden, Spurrinnen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen die Fahrbahn der Landesstraße L 165 ab der Kreuzung mit der Weinbergstraße bis zum Ortsende von Berg (Richtung Edelsthal) zu sanieren.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko:

„Die Arbeiten hier an der Landesstraße L 165 wurden trotz der Einschränkungen in Zusammenhang mit „Covid 19“ aufgenommen und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.“

Die Fahrbahn der L 165 in Berg wird auf eine Länge von rd. 400 m erneuert und mit einer Fahrbahnbreite von rd. 6 m ausgeführt. Nach den Fräsarbeiten wird eine neue Fahrbahn mit dem Einbau von 6 cm Tragschichte und 4 cm Deckschichte wiederhergestellt. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Bruck/Leitha in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region am 11. Mai 2020 begonnen und noch im Mai fertiggestellt.

Die Gesamtkosten von rund € 78.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.