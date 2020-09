BRUCK/LEITHA. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Schulen und Kindergärten nach den Sommerferien nun ins neue Jahr gestartet und in Bruck steht die Corona-Ampel derzeit auf Grün. Bürgermeister Gerhard Weil und Bildungsstadträtin Lisa Miletich weisen dennoch darauf hin, wenn möglich immer Abstand zu halten und bitten die Schüler nur ihre eigenen Trinkflaschen, Bastelmaterialien und Co zu verwenden. Auch regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer und Kindergartengruppen sei angesagt, so Lisa Miletich. Die Gesundheit von Kindern, Eltern und Lehrern sowie Kindergartenbetreuern sei das höchste Gut und es gelte das Ansteckungsrisiko mit Corona zu minimieren, so Gerhard Weil. In den Eingangsbereichen der Gebäude stehen auch Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Kindergarten in der Burg

Nun startet auch der Kindergartenbetrieb im neuen Kindergarten in der Burg mit fünf Gruppen. Die Gruppenräume wurden vom Team unter der Leitung von Ina Kapper in den letzten beiden Wochen unter Hochdruck auf Vordermann gebracht und mit Liebe zum Detail gestaltet. "Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Es ist wirklich toll geworden!", so Lisa Miletich. In der Volksschule Fischamenderstraße wurden neue Sitzmöbel für die Aula angeschafft, damit das Ambiente für Kinder und Lehrer „angenehmer gestaltet werden könne“, so Miletich. Diese wurden von den Schülern der 4A gleich ausprobiert und für gut befunden.