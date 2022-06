SOMMEREIN. In einem Supermarkt in Sommerein ereignete sich am Montag um 13:10 Uhr ein bewaffneter Überfall. Ein maskierter Mann betrat die Filiale und bedrohte die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe. Die Mitarbeiterin übergab ihm einen geringen Geldbetrag, worauf der Täter flüchtete. "Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen laufen noch", wie Raimund Schwaigerlehner, Pressesprecher der LPD NÖ auf Anfrage der BezirkBlätter bestätigte.