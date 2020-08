BRUCK/LEITHA. Niederösterreich zeichnet sich durch die umsichtige Landschaftspflege und Bewirtschaftung als Naturland Nummer 1 aus. Daher findet man hier auch über 600 Wildbienenarten und das Land verfügt generell über eine hohe Artenvielfalt. „Wir für Bienen“ setzt sich für den Erhalt der heimischen Wildbienenarten ein. Die Gemeinde Bruck an der Leitha gehört zu den verlässlichen Unterstützern der Aktion.

Gemeindepaket lässt Bruck erblühen

Die Gemeinde Bruck an der Leitha hat das zu 100% geförderte Bienenpaket bestellt und die Maßnahmen gleich umgesetzt. Dieses Paket enthält ein Bienenhotel, Saatgut für 1.000 m2 Bienenwiese und Informationsmaterial für die Gemeindebürger. „Wir wollen Bürger auch den fachlichen Hintergrund und die Notwendigkeit dieser Artenschutzkampagne erklären. Wir wollen Mut machen und auch allen Gästen hier in Bruck an der Leitha zeigen, dass wir auch auf die Kleinsten in unserer Gemeinde gut Acht geben“, betont Bürgermeister Gerhard Weil.

NÖ Blütenpracht nicht selbstverständlich

Im Frühjahr 2019 wurde von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der Landwirtschaftskammer NÖ die Kampagne „Wir für Bienen“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Bewusstsein für die Nützlinge zu schaffen. Neben den Bauern sind Gemeinden maßgeblich für den Erhalt möglichst vieler Arten verantwortlich. „Die Blütenpracht in unserer Region ist nicht selbstverständlich“ ergänzt Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger: „Die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha zählt zu einem verlässlichen Partner der Kampagne "Wir für Bienen" und leistet damit eine Vorbildwirkung für ihre Bürger.“