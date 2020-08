BAD DEUTSCH-ALTENBURG. Eigentlich wollte die „Bühne Altenburg“ heuer mit dem großen Event Theater und Dinnershow im Kurhaus Ludwigstorff in Bad Deutsch-Altenburg auftreten. Das Kurhaus musste jedoch Corona bedingt absagen, da die Vorschriften so streng waren, dass keine Auftritte stattfinden konnten. Doch die engagierten Künstler der „ Bühne Altenburg“ ließen sich nicht unterkriegen und schufen zwei Ersatzorte: Das Theater geht im Oktober in Arbesthal und im November in Hainburg über die Bühne. Weitere Details werden noch bekannt gegeben. Die Proben laufen derzeit schon auf Hochtouren "Dankenswerter Weise dürfen wir durch unseren Bürgermeister Hans Wallowitsch im Gemeindehaus üben", berichtet die Pressesprecherin der Bühne Altenburg Brigitte Reiner-Schirmbrand.