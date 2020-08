BRUCK/LEITHA. Die neuen Mieter können nun ihre Wohnungen in der Brucker Burg beziehen. Die Schlüssel wurden bei der feierlichen Eröffnung unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen im kleinen Rahmen übergeben. Neben dem Präsidenten des Niederösterreichischen Landtages Karl Wilfing konnte Bürgermeister Gerhard Weil noch Bezirkshauptmann Peter Suchanek sowie die Bauherren der GEWOG Arthur Krupp GesmbH und die neuen Mieter begrüßen. Den geistliche Segen für das neue Gebäude spendeten die beiden Brucker Pfarrer Erich Waclawski und Jan Magyar. Das neu revitalisierte Gebäude beinhaltet zahlreiche Geschichten und ist ein fixer Bestandteil der Brucker Historie. Der Bogen reicht vom Augustinerkloster über die Bürgerspital-Kaserne bis zum heutigen „Haus der Generationen“.

Projekt Burg Bruck

Nachdem viele Jahre an einer baulichen, vor allem aber wirtschaftlich sinnvollen Verwertung des Burg-Gebäudes gearbeitet wurde, fand man im Jahr 2017 in Kooperation mit dem Bauträger der GEWOG Arthur Krupp GesmbH und dem Bundesdenkmalamt schließlich eine Lösung, das alte und teilweise schon verfallene Burggebäude wieder zu beleben. Der erste Blick auf die neue Fassade des Gebäudes ohne Gerüst im Jahr 2019 eröffnete neue Perspektive für die Bürger auf dem Weg in die Brucker Innenstadt. Dieses „Haus der Generationen“ beherbergt nach rund dreijähriger Bauzeit neben 34 Wohnungen, die teilweise einen herrlichen Blick über Bruck bis hin zum Leithagebirge bieten, auch einen fünf-gruppigen Kindergarten samt großem Garten und eine Kinderarztpraxis. Die GEWOG Arthur Krupp GesmbH investierte in dieses Projekt rund 13 Millionen und die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha beteiligte sich mit rund 3,5 Millionen für den Kindergarten.

Eröffnung Kindergarten

Die zuständige Stadträtin Lisa Miletich zeigt sich erfreut, da es nun in der Burg eine zusätzliche Gruppe gibt. Dort sollen die Kleinkinder untergebracht werden. Man wolle so dem Familienwachstum der Stadt Rechnung tragen und habe bereits vorgesorgt, indem man noch eine sechste Gruppe in der Burg unterbringen könne.