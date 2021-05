BERG. Die Grenzsicherung erlebt 2021 durch das Bundesheer nun ein „Comeback“ in Berg - das Bundesheer zieht mit Ende Mai in das adaptierte Zollamtsgebäude am Grenzübergang ein. 2007 wurde das Bundesheer aus dem „Volksheim“ abgezogen, ehe 2011 der jahrelange Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Berg gänzlich endete.

Grenzsicherung im Burgenland

„Seit der Flüchtlingswelle 2015 wurden immer wieder Personen mit einem unrechtmäßigen Aufenthalt in unserem Bezirk angehalten. Seither ist das ÖBH (Österreichische Bundesheer) im Einsatz und sichert im Burgenland die Grenze zu Ungarn. Mit Beginn der Corona Pandemie konnte allerdings ein Anstieg von illegal in das Bundesgebiet eingereisten Personen im Raum Berg festgestellt werden“, betont Bürgermeister Andreas Hammer, der seitdem in Abstimmung mit dem Kompanie-Kommandant und dem Militärkommando Burgenland versuchte, Teile der Kräfte aus Bruckneudorf nach Berg zu bekommen. Dies war jedoch 2020 noch nicht möglich.

Aufgriffe in Berg

„Erst als zu Beginn des heurigen Jahres zahlreiche Aufgriffe im Raum Berg / Hainburg erfolgten, wurde mit dem Kompanie-Kommandant die Verlegung der Kräfte nochmals in Angriff genommen. So wurden fast 100 Männern alleine im Ortsgebiet von Berg von der Polizei angehalten. Das ist für die Bevölkerung eines Grenzortes ein untragbarer Zustand“, so Bergs Bürgermeister. Zu den Aufgaben des Zuges, der aus Berufs- und Milizsoldaten aus ganz Österreich besteht, gehören neben der Grenzsicherung auch die Durchführung der Einreise-Kontrollen sowie die Unterstützung der Polizei bei Aufgriffen von illegal eingereisten Personen.

Neuer Stützpunkt: Altes Zollamtsgebäude

Der gewählte Stützpunkt – das alte Zollamtsgebäude – sei kein „Zufallsprodukt“, wie Hammer erklärte, denn die Vorteile liegen auf der Hand: Der Grenzbereich von der burgenländischen Landesgrenze bis zur Donau könne von diesem Standort lückenlos überwacht werden. Ein Zugriff könne rasch erfolgen, denn die Kräfte müssen nicht erst aus Bruckneudorf zufahren. Dies bringe eine Einsparung von Betriebsmitteln. „Aber das wichtigste Argument ist, wenn man in die Zukunft blickt, das Anheben der Sicherheit der Menschen in Berg und im Raum Hainburg. Man darf nicht vergessen, dass COVID-19 im Moment den Migrationsstrom einbremst, allerdings kann sich das schnell ändern und wir haben dann Verhältnisse wie 2015 in unserem Bezirk und vor allem in Berg“, betonte Hammer.