Neurologin Dr. Saba Harrach eröffnete das neue Gesundheitszentrum bei Schloss Prugg in Bruck.

BRUCK/LEITHA. Die alte Schlossmühle beim Schloss Prugg war seit einigen Jahren unbenützt. Nun eröffnete die ambitionierte und erfahrene Neurologin Dr. Saba Harrach dort ein privates Gesundheitszentrum mit den medizinischen Fachbereichen Neurologie, Psychiatrie sowie Psychotherapie in der Schloßmühlgasse 11 in Bruck an der Leitha. Zusätzlich wird die ganzheitliche Behandlung durch Physiotherapie, Massagen, Psychotherapie und psychologische Diagnostik abgerundet. Die Patienten werden aus den Therapieräumen einen wunderschönen Ausblick auf die Orangerie und das Hafenbecken im Harrachpark haben. Dr. Saba Harrach erzählt: "Eine Patientin sagte kürzlich zu mir, dass sie jedes Mal, wenn sie um die Ecke zu mir ins Zentrum biegt und das Schloss und den Park dahinter sehe, eine Entspannung spüre."

Medizinische Unterstützung

Das neue Gesundheitszentrum Schloss Prugg hat seit Juni dieses Jahres geöffnet, wo Dr. Saba Harrach gemeinsam mit einer Physiotherapeutin und einer Masseurin bereits Patienten empfängt. Ab September wird die Fachärztin für Neurologie, Dr. Marion Vigl, das Team im Gesundheitszentrum Schloss Prugg erweitern. Anfang des nächsten Jahres werden weitere Wahlärzte und Therapeuten Kinderpsychiatrie, Tanz- und Kunsttherapie sowie Gruppentherapie bei Angstpatienten anbieten. Auch Angehörige von Patienten mit Demenz oder psychischen Erkrankungen können sich im Ärztezentrum beraten lassen.

Ärztliche Leitung

Die Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Dr. Saba Harrach, ist mit ihrer Familie von Wien nach Bruck gezogen. Bevor sie das Gesundheitszentrum in Bruck gründete, war sie leitende Oberärztin im Kaiser Franz Josef Spital. Weiters leitet sie ein Neuropsychiatrisches Zentrum in Wien. Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, ihren Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Bezirk zu leisten. Harrach sammelte ihre Erfahrungen in psychiatrischen Abteilungen im In- und Ausland. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich Bewegungsstörungen, insbesondere Morbus Parkinson, wie auch bei psychiatrischen Symptomen bei neurologischen Erkrankungen.

Im Gespräch mit Dr. Saba Harrach



Warum haben Sie sich dazu entschlossen, Ihre Stelle als leitende Oberärztin zu kündigen und das Gesundheitszentrum in Bruck zu gründen?

Die Entscheidung ist mir nach insgesamt 13 Jahren Dienstverhältnis bei der Gemeinde Wien nicht leicht gefallen. Nachdem ich jedoch meine Karriere-Ziele im Krankenhaus erreicht hatte, wurde mir bewusst, dass die Zeit für neue Herausforderungen gekommen ist und ich freue mich sehr darauf.



Was erwartet die Patienten im neuen Gesundheitszentrum?

Wir haben uns als Wahlärzte für eine Medizin entschieden, die den Patienten in erster Linie vor allem Zeit und die volle Aufmerksamkeit bieten kann. Unser Neuropsychiatrisches Kernklientel leidet oft an komplexen medizinischen Fragestellungen, die umfassende Behandlungspläne notwendig machen. Dabei ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Aber auch Klienten, die eine ausschließliche Gesundheitsprävention (Burn Out Prophylaxe) wünschen, sind bei uns willkommen. Ergänzt wird unsere medizinische Tätigkeit dank unserer Teamkollegen durch Traditionell chinesische Heilmethoden, Akupunktur, Hypnose, Physiotherapie, Massagen, Einzel- und Gruppen Psychotherapie, Angehörigenberatung, Tanz- und Kunsttherapie. Auch Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Familien- und Erziehungsberatung werden in den kommenden Monaten möglich sein. Wir hoffen bis Sommer 2021 auch einen barrierefreien Bereich im Erdgeschoss anbieten zu können, sodass die alte Schlossmühle nach der geplanten Fassadensanierung ein breites Zielpublikum bedienen kann.



Wie bringen Sie Familie und Karriere mit Ihrem Neuropsychiatrischen Zentrum in Wien und dem neuen Gesundheitszentrum in Bruck unter einen Hut?

Diese Frage wird mir seit ich Kinder habe ständig gestellt. *Lacht* Für mich ist es glasklar: Eine gelebte Gleichberechtigung in einer Partnerschaft ist die absolute Voraussetzung dafür, sein volles Potential leben zu können und dabei auch glücklich zu werden. Unsere Kinder werden immer Priorität haben, aber dank der Unterstützung und den familiären Zusammenhalt der Großeltern von beiden Seiten, wie auch nun eines Teams aus Menschen, die man gern hat und denen man vertraut, ist sehr viel möglich .