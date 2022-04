HAINBURG/DONAU. Wie viele Musikinstrumente, bestehen auch Klaviere - darunter Flügel, Pianos, Pianinos und weitere Sonderformen - großteils aus Holz. Der Holzanteil dieser Instrumente liegt bei rund 85%. Dank dieses hohen Anteils sind die Instrumente nicht nur robust und stabil, sondern erzeugen ebenso bezaubernde Klänge.

Ein Klavierbaumeister erzählt

Nach seiner Ausbildung zum Klavierbaumeister bei Steinway & Sons in Wien, machte sich Philipp Schneider vor 25 Jahren selbstständig und ließ sich in Hainburg an der Donau nieder. Seither kümmern sich sein Team und er um die Reparatur, die Restaurierung und das Stimmen verschiedenster Klaviere, Flügel und Pianos. Philipp Schneider betont, dass der Klavierbau als traditionelles Handwerk in Österreich, in den letzten 35 Jahren stark zurückgegangen ist. Zum Einen ist die Zahl der Klavierstimmer, zum Anderen auch die Anzahl der Mitglieder im Verband der Klavierbaumeister stark gesunken.

Eine holzige Konstruktion

Vom schwingenden, als Membran dienenden, Teil des Klaviers, dem Resonanzboden, über den Stimmstock mit seinen zahlreichen Wirbeln, bis hin zu den Stegen und Tasten. All diese Teile - das Klaviergehäuse samt allen Umbauteilen wie Deckelstützen, Notenpult und Plattendübeln - werden aus Holz gefertigt. Wirft man einen genaueren Blick in den Innenraum fällt einem auf, das alle Tasten, bis auf den Tastenbelag, der früher oftmals aus Elfenbein, heute häufiger aus Plastik gefertigt wird, aus Holz angefertigt werden.

Philipp Schneider erklärt, dass bei Klavieren zwei Bereiche unterschieden werden: Die beweglichen-mechanischen Teile und die statisch-akustischen Teile. Während im statischen Bereich zumeist harte Hölzer in Verwendung sind, sind im Bereich der Mechanik vermehrt Weichhölzer in Gebrauch, in Kombination mit Hart- und Klanghölzern für den Ton. Diese garantieren Festigkeit und Stabilität und bewirken die Langlebigkeit der Instrumente.

Holz ist nicht gleich Holz

Welches Holz für welche Teile an und in einem Klavier verwendet wird, macht Unterschiede. Für Statik und Mechanik bieten sich harte Hölzer wie Ahorn, Buche, Fichte und teilweise auch Eiche und Lerche an. Ebenso ist die Weißbuche in diesem Bereich stark vertreten. Im Gegensatz dazu, wird im Bereich des Klanges fast ausschließlich auf langjährige, langsam gewachsene Hochgebirgsfichte gesetzt, so Philipp Schneider. "Es ist essentiell, dass die Fichte rund 150 bis 200 Jahre alt ist. Diese garantiert einen besonders hochwertigen Klang", so der Klavierbaumeister. Dies führt in vielen Fällen zu Engpässen, in Bezug auf die Verfügbarkeit aber auch zu hohen Kosten in der Verarbeitung.

Für das Gehäuse gibt es zudem einige Varianten mit Furnierhölzern wie Nussbaum und diversen Obstbäumen wie Kirsche. Teilweise werden dafür auch Einlegehölzer eingesetzt, oder aber unterschiedliche Edelhölzer wie Palisander, die heute teilweise, aufgrund von Artenschutz-Regelungen, nicht mehr in Gebrauch sind. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass der Klavierbau als traditionelles Handwerk in Österreich, in den letzten 35 Jahren stark zurückgegangen ist.

"Eine sorgfältige Verarbeitung des Holzes macht es standhafter und robuster. Das wirkt sich auf die Schallleitfähigkeit und in weiterer Folge auf die Klangeigenschaften des Instruments aus. Dafür ist es notwendig, beim Schneiden des Holzes alle Jahresringe zu erhalten", erklärt Philipp Schneider.

Die Umgebung ist das A und O



Es lässt sich darüber streiten, wie "gesund" es für ein Klavier ist, es im kalten, verstaubten und teilweise sogar feuchten Keller stehen zu lassen. Klaviere bestehen zum Großteil aus Holz. Und je nach Holzart sollte das Instrument in einer passenden Umgebung gelagert werden. Klaviere sind Musikinstrumente, die ihr Leben lang unter Spannung stehen. Daher sollte auf die Luftfeuchtigkeit geachtet werden, insbesondere in den kälteren Monaten von Oktober bis März.