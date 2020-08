In der Altstadt 29 errichtete die NEUE EISENSTÄDTER eine tolle Wohnhausanlage mit 40 Wohnungen - aufgeteilt auf drei Stiegen.

Die neue Wohnhausanlage in der Altstadt 29 fügt sich perfekt in die bestehende Umgebung ein. Die Nähe zum Zentrum und allen öffentlichen Einrichtungen ist ideal. Das Projekt zeichnet moderne Grundrisse und hohe Qualität aus. Großzügige Terrassen, Loggien und die zum Teil vorhandenen Eigengärten steigern zusätzlich die hohe Wohnqualität. Jede Stiege ist mit einem Aufzug ausgestattet und pro Wohnung steht ein Parkplatz in der Tiefgarage zur Verfügung.

Moderne Architektur mit alltagstauglichem Grundriss

Bei der Ausstattung aller 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen steht Optik und Qualität im Vordergrund. Neben der Fußbodenheizung sorgt eine hochwertige Standardausstattung für komfortables und behagliches Wohnen. (HWB: 37 kWh/m2.a, fGEE 0,72). Aktuell sind noch drei 3- und 4 Zimmer-Wohnungen mit einer WNFL von 101 bis 132 m2 sofort beziehbar.

Attraktive Finanzierung

Die Wohnungen werden freifinanziert, es entfallen somit alle Anforderungen der Wohnbauförderung. Angeboten werden die Wohnungen in Miete mit Kaufoption. Die NEUE EISENSTÄDTER bietet für die Wohnungen attraktive Eigenmittelfinanzierungen an.

KONTAKT:

Neue Eisenstädter Gemeinn.Bau-, Wohn- und Siedlungsges.m.b.H.

Mattersburger Straße 3 a, 7000 Eisenstadt

tel: 02682/65560/DW 20 Frau Stadler

eMail: m.stadler@nebau.at, https: www.nebau.at