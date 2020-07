Am 26.07.2020 fand um 11:30 die heilige Messe in slowakischer Sprache, in der Marienkirche – Bad Deutsch Altenburg statt. Die heilige Messe wurde durch den Weihbischof Franz Scharl, aus der Erzdiözese Wien, mitzelebriert. Ins Leben gerufen wurden die slowakischen Heiligen Messen, sowie Wortgottesdiensten in slowakischer Sprache Anfang Jänner 2020 in Bad Deutsch Altenburg, unter der Leitung von Diakon Pavol Tomanek, dem Seelsorger der slowakischen Gemeinde der Erzdiözese Wien, sowie ehrenamtlicher Diakon für die Pfarren Hundsheim und Bad Deutsch Altenburg. Die heilige Messe wurde ebenfalls mitbegleitet durch Pavel Balint – Dechant und Pfarrer in Bad Deutsch Altenburg und Hundsheim, Pavol Dubovsky – Pfarrmoderator Pfarre Kleinwilfersdorf und Spillern und Jan Sandora - Seelsorger der slowakischen Gemeinde im Dekanat Hainburg an der Donau. Pavol Tomanek hat ein Gemeinschaftsprojekt für slowakische Familien und slowakisch sprechende Kommunitäten im Rahmen von Hl. Messen und Wortgottesdienstfeiern geschaffen. An der Heiligen Messen nahmen cca. 100 Gläubige aus Bad Deutsch Altenburg, Hundsheim, Wolfsthal, Hainburg, Prellenkirchen, Marchegg, Petronell und vielen weiteren umliegenden Gemeinden teil. Unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen fand im Anschluss an die Hl. Messe eine kleine Agape statt.

Auf diesem Weg möchte ich Sie recht herzlich zur nächsten slowakischen Wortgottesdienstfeier, am 05.08.2020, um 18:30 in der Marienkirche und zur Hl.Messe, am 23.08.2020, um 11:30, ebenfalls in der Marienkirche in Bad Deutsch Altenburg einladen.