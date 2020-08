Die Events werden online übertragen, um mehr Zuschauer zu erreichen

BRUCK/LEITHA. Unter dem Motto „KULTUR On.line“ wurde eine Kulturreihe mit regionales Künstlern und Kulturschaffenden ins Leben gerufen, die nicht nur live vor Ort, sondern auch via Live-Stream in jedem Haushalt die Kulturinteressierten begeistert. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist bei Veranstaltungen nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zugelassen und so können mehr Menschen erreicht werden. Die Veranstaltungsreihe begann Mitte Juni über den Sommer und findet bis Anfang September statt.

Buntes Programm

An insgesamt 13 Samstagen organisierten die Veranstalter nicht nur Events mit Rock-, Pop- oder Soul-Musik, sondern auch Theateraufführungen und Lesungen bis hin zu Klassik-Auftritten. Sie verhelfen somit den Kulturschaffenden nach der Corona Zwangspause zu einem Comeback. Die beiden Veranstaltungen The Riding Rotes (29. August) und Funchestra (5. September) finden bei Schönwetter ab 16 Uhr im Innenhof des Rathauses als Open-Air Event statt.