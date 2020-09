GALLBRUNN. Die Mitglieder der Landjugend Bruck starteten wieder in den alljährigen Projektmarathon - heuer in der Marktgemeinde Trautmannsdorf im Ort Gallbrunn. An einem Freitagnachmittag, pünktlich um 16 Uhr wurde von Bürgermeister Johann Laa das Projekt an die Jugendlichen übergeben: Es galt die Schulgasse innerhalb von 42,195 Stunden komplett umzugestalten. Aus einer mit Sträuchern zugewachsenen Gasse, die wenig Möglichkeiten für einen gemütlichen Aufenthalt bot, wurde in kürzester Zeit durch motiviertes Anpacken der Mitglieder der Landjugend und Unterstützung der Gemeinde „A Platzerl fürs Tratscherl“. Sonntagmittag waren die Arbeiten erledigt und eine frisch gestrichene Bushütte, Rollrasen, neue Pflanzen, ein Springbrunnen, ein Radständer und genügend Sitzmöglichkeiten laden nun zum Verweilen inmitten der Ortschaft ein.