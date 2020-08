BEZIRK BRUCK/LEITHA. Das Bezirkspolizeikommando Bruck an der Leitha warnt die Bevölkerung vor Trickbetrügern, die derzeit in der Umgebung aktiv sind. Kriminelle versuchen wieder vermehrt mit dem sogenannten "Polizeitrick" gutgläubige Mitbürger um ihr Erspartes zu bringen. Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer via Festnetztelefon, oftmals mit einer gefälschten Nummer der Polizei (059133) und geben sich als Kriminalpolizisten aus. Sie sprechen meist Hochdeutsch und warnen vor kurz bevorstehenden Einbrüchen. Die Täter bieten ihren Opfern in weiterer Folge an, Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände für diese sicher zu verwahren. Im Bezirk Bruck an der Leitha ist es in den letzten Wochen bereits zu mehreren Anrufen und Anzeigen bei der Polizei gekommen.

So schützen Sie sich