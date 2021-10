PACHFURTH. Die Baustoff + Metall GmbH lud die alpinen Speed-Damen Nici Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Michaela Heider zu einem „actionreichen“ Treffen in den Speedworld-Aktionpark Pachfurth ein. Die Sportlerinnen bewiesen ihr Können auf dem Jetski.

Comeback nach Verletzung

Nach dem schweren Sturz der ÖSV-Leaderin Nici Schmidhofer im Dezember 2020 in der Abfahrt in Val d'Isere (Verrenkungsbruch des linken Kniegelenks, der das Zerreißen aller Kniegelenksbänder zur Folge hatte) läuft nun der Countdown zum Comeback. In den letzten neun Monaten hat es Aufs und Abs und immer wieder neue Ziele gegeben. "Ganz am Anfang war es ein Riesenerfolg wieder ohne Krücken gehen zu können", schildert die Weltmeisterin 2017 von St. Moritz. „Eine harte Zeit. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Ich habe viele großartige Menschen um mich, die mich auf diesem Weg begleitet haben, immer für mich da waren und mir geholfen haben jetzt hier zu sitzen und von Größerem zu träumen.“

Nach einer ärztlichen Untersuchung in den nächsten Tagen soll der Weg frei gegeben werden für die ersten Skitage im Schnee. Der Trainingsrückstand ist zwar enorm, aber Schmidhofer hält eine Rückkehr in den Skizirkus spätestens im Jänner für möglich. Olympia 2022 in Peking ist das nächste größere Ziel. Es gibt nur vier Startplätze und dafür muss man sich als Österreicherin einmal qualifizieren.

Knapp verpasst

Ramona Siebenhofer startet neben Abfahrt und Super-G auch wieder im Riesenslalom. Sie hofft auf eine Steigerung der letzten Saison, die an Weltcuppunkten gemessen die zweitbeste ihrer Karriere war. Bei Großereignissen noch nie unter den besten drei, hat sie den Stockerlplatz schon einige Male um ein paar Hundertstel verpasst. Das soll sich in Peking ändern.

Der jüngste Zugang des B+M Racing Teams, Michaela Heider, wünscht sich eine verletzungsfreie Saison und will nicht den Fehler der letzten Jahre machen. Sie habe sich selbst zu viel Druck gemacht. Die Knittelfelderin startet in die Saison unter dem Motto „Alles ist möglich!“



Spaß am Jetski

Dass alle drei Damen Freude an der Geschwindigkeit haben, stellten sie nach der Pressekonferenz auf Jetskis unter Beweis. Stehend! Eines drauf setzte wieder einmal Nici Schmidhofer, sie schnappte sich nach dem Jetski-Parkour auch noch das Flyboard und sorgte für spektakuläre Fotos.