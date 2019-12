Nur Werbeversprechen? Trotz anfänglicher Skepsis fällt das Fazit in unserem Selbsttest sehr positiv aus.

BEZIRK (mec). Nachdem ich schon die eine oder andere vielversprechende Werbung für Nightsight-Brillen gesehen hatte und mir zudem aufgefallen ist, dass ich mich beim Autofahren im Dunkeln mehr konzentrieren muss, borgte ich mir bei Optik Bastel in Bruck eine dieser Brillen zum Testen aus. Um objektiv zu bleiben, habe ich vorher keine anderen Berichte oder Artikel gelesen.

Entspannter durch die Nacht

Irgendwie hatte ich gehofft, mit der gelben Brille so cool auszusehen wie Johnny Depp in "Fear and Loathing in Las Vegas", sehe aber nur aus wie (Zitat: mein Bruder) eine Lehrerin. Es gibt die Brillen allerdings mit verschiedenen Fassungen oder für Brillenträger als Clip. Bei der Heimfahrt vom Hauptplatz Bruck bis Bad Vöslau hatte ich dank der Brille den Eindruck, dass mich die Fahrt weniger anstrengt und Lichter mich weniger blenden. Am Wochenende überredete ich noch einen Freund, der beruflich sehr viel Auto fährt, zu einer nächtlichen Landpartie. Wir stellten beide fest, dass wir beim Tragen der Brille einen Leitpflock (Abstand auf Freilandstraßen 33 m) mehr erkennen konnten als ohne. Auch Straßen- und Ortsschilder waren deutlich früher zu erkennen. Selbst bei leichtem Nebel waren Umrisse viel deutlicher zu erkennen.

Wie funktionieren Nightsight-Brillen?

Der gelbe Farbanteil der Nightsight-Gläser sorgt für mehr Kontrast und das erleichtert dem Auge - und letztlich dem Gehirn - das Unterscheiden von Objekten. Wissenschaftlich erwiesen ist der Nutzen allerdings nicht.

Fazit?

Mich hat die Brille jedenfalls überzeugt. Eines hat der Test aber eindeutig bewiesen: Manchmal ist es besser etwas einfach selbst auszuprobieren. Besonders bei Fehlsichtigkeit oder einer vermuteten Nachtblindheit sollte man dies vorher von Fachleuten abklären lassen.