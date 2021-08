BRUCK/LEITHA. Damit Persönlichkeiten, die die Stadt Bruck und Wilfleinsdorf in ihrer Weiterentwicklung unterstützt haben, nicht in Vergessenheit geraten, wurden nun am städtischen Friedhof Ahnen-Tafeln montiert. Damit soll vermieden werden, dass diese Menschen durch das Heimfallen der Gräber in Vergessenheit geraten.