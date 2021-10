HAINBURG. Die Freiwillige Feuerwehr Hainburg wurde zu einem Wohnungsbrand in die Burgenlandstraße alarmiert. Bei der Ausrückemeldung wurde mitgeteilt, dass es nicht bekannt sei, ob sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung im vierten Obergeschoss aufhält. Nach wenigen Minuten rückte die Feuerwehr bereits mit den Fahrzeugen RLFA1, RLFA2, DLK und VRFA zum Einsatzort aus. Noch während der Anfahrt wurden die Mitglieder seitens der Landeswarnzentrale darüber informiert, dass das ganze vierten Geschoss in Vollbrand stehe und die Alarmstufe erhöht wurde.

Am Einsatzort

Vor Ort angekommen wurde sofort eine Löschleitung für einen Innenangriff unter Atemschutz aufgebaut und der Trupp, bestehend aus drei Mann, ging unmittelbar nach Eintreffen in das Gebäude. Bereits während des Aufbaus war kein Feuerschein erkennbar und vom Wohnungsbesitzer wurde mitgeteilt, dass es keine Brandstellen mehr gebe und sich auch keine Person mehr in der Wohnung aufhalte.

Trotzdem wurden die stark verrauchten Geschosse drei und vier mit mehreren Atemschutztrupps durchsucht und geräumt. Die Bewohner wurden alle samt von den Kräften des Roten Kreuzes untersucht und im Bedarfsfall versorgt. 22 Personen wurden ins Freie gebracht, davon mussten sechs Personen ärztlich im Landesklinikum Hainburg versorgt werden. Mit mehreren Überdruckbelüftungsgeräten wurde die Wohnhausanlage rauchfrei gemacht und ein Betreten für die Bewohner wieder ermöglicht.

Gute Zusammenarbeit

Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Ein Dank ergeht an die gute Zusammenarbeit mit den eingesetzten Kräften aller Blaulichtorganisationen. Beim Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Hainburg, Wolfsthal, Berg, Bad Deutsch-Altenburg, Wildungsmauer sowie das Österreichische Rote Kreuz und die Polizei beteiligt.