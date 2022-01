SOMMEREIN. Um am Kindergartenbetrieb teilnehmen zu können, müssen die Kleinen mithilfe des Kindergartenpersonals in Sommerein nun Schleckertests durchführen. Die Gemeinde beschloss die Testpflicht im Alleingang. Diese Maßnahme wurde "aus der Notwendigkeit geboren", wie Bürgermeister Karl Zwierschitz erläutert. Anfänglich hätten sieben bis zehn Kinder nicht an der Schleckertest-Aktion teilgenommen, da die Einverständniserklärungen gefehlt haben. Dies hatte unter anderem den Unmut der anderen Eltern zur Folge und somit führte die Gemeinde die Pflicht zum Schleckertest ein. "90 Prozent der Eltern sagten 'Gott sei Dank' und am nächsten Tag kamen weitere Einverständniserklärungen. Dann haben sich auch noch die letzten Eltern umentschieden", berichtete Bürgermeister Zwierschitz. Somit nehmen jetzt alle Kinder daran teil.

Zwierschitz hat die Testpflicht im Vorfeld durchdacht und betont: "Die Schleckertests sind einfach, unkompliziert und jedem zumutbar. Es ist zum Schutz des eigenen Kindes und auch zum Schutz der anderen Kinder. Die Nasenbohrertests hätte ich nicht angeordnet."