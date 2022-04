Winzer Martin Netzl aus Göttlesbrunn lässt aus dem Eichenholz seines Waldes die Fässer für seine Weine binden.

GÖTTLESBRUNN. Die Region Carnuntum beherbergt zahlreiche Weingüter und Weingärten. Die rund 910 Hektar großen Rebflächen bringen vor allem die regionstypischen Rotweine hervor. Winzer Martin Netzl führt 10 Weiß- und Rotweinsorten in seinem Sortiment und produziert bereits in dritter Generation Qualitätswein. Sein Großvater startete 1958 mit dem Weinbau. Das Besondere bei diesem Weingut: Martin Netzl lässt einen Teil seiner Weinfässer mit dem Holz seines eigenen Waldes herstellen.

Vom Baum zum Fass

Der erste Baum wurde 2004 gefällt und gespalten. Martin Netzl verwendet hierfür nur die Eichen aus seinem Wald. Für Weinfässer eignen sich jedoch auch beispielsweise Akazien-, Kirsch- oder Kastanienbäume. Aus einem Baum entstehen vier bis sieben Weinfässer.

Ein Fassbinder aus Niederösterreich verarbeitet anschließend das Holz. Die Dauben bleiben zum Trocknen drei Jahre im Freien - im letzten Jahr überdacht. Martin Netzl kann etwa zehn Prozent des Bedarfs mit den eigenen Weinfässern abdecken, die restlichen Fässer stammen aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen (mehr Niederschlag) aus Frankreich.

Das richtige Wachstum

Für das optimale Weinfass solle der Baum mindestens 150 Jahre alt sein und einen Durchmesser von 50 Zentimeter haben. Die ideale Jahresringbreite betrage dabei zwei Millimeter. In Österreich sei eine Ringbreite von drei bis acht Millimeter üblich. Für die richtige Wachstumsgeschwindigkeit sei ein guter Standtort mit viel "Konkurrenz" wichtig, wie Martin Netzl erklärte. Im östlichen Flachland wachsen die Laubbäume langsamer. Dies wirkt sich positiv auf die Holzqualität der Weinfässer aus. "Bei uns wachsen die Bäume aufgrund der klimatischen Bedingungen - wenig Niederschläge und heiße Sommer - langsamer. Dies führt zu engeren Jahresringen", erklärt Martin Netzl.

Gefüllte Weinfässer

Die Weinfässer werden entweder nur mit Rot- oder Weißwein befüllt (auch in verschiedenen Sorten möglich) und mittels Hochdruckreiniger gesäubert. Martin Netzl nutzt die kleinen Barriques (225 Liter) bis zu zehn Jahre. Die großen Eichenfässer (ab 600 bis 700 Liter) sind bereits seit 1950 in Verwendung. "Die beste Konservierung ist immer noch das gefüllte Fass", erzählt Netzl. Die Weine werden acht bis 24 Monate in den Holzfässern gelagert, ehe sie in Flaschen abgefüllt werden. "Durch das Holz kommt Sauerstoff in den Wein. Dieser wird dadurch bekömmlicher und harmonischer", berichtet Winzer Martin Netzl. Die che­mi­sche Ket­ten­re­ak­ti­on, bei der sich meh­re­re art­glei­che Mole­kü­le mit­ein­an­der ver­bin­den nennt man Polymerisation.

Region Carnuntum

Die Weingärten der Region Carnuntum dehnen sich südlich der Donau von Wien bis in die Slowakei über drei Hügellandschaften aus: das Leithagebirge, das Arbesthaler Hügelland und die Hainburger Berge. Steinige, schwere Böden mit Lehm und Löss, Sand und Schotter bieten besonders den Rotweinsorten beste Bedingungen. An der Spitze der heimischen Leitsorten steht der Blaue Zweigelt.