Der Energiepark Bruck betreibt in seinem Windpark ein Windrad mit einer Aussichtsplattform auf einer Höhe von 60 Metern.

BRUCK/LEITHA. Der Windpark Bruck an der Leitha wurde im Jahr 2000 als Bürgerbeteiligungsprojekt errichtet. Seit 2009 besitzt und betreibt der Verbund den Windpark. An diesem Standort wird jährlich ein durchschnittlicher Energieertrag von rund 14.600.000 kWh erzeugt. Eines der mittlerweile fünf Windräder bietet eine Aussichtsplattform auf 60 Metern Höhe. Solch eine Aussichtsplattform eines Windrades gibt es in ganz Österreich nur zwei Mal. Dieses Windrad mit einer Narbenhöhe von 65 Metern und einem Durchmesser von 66 Metern erscheint jedoch fast schon "klein" im Gegensatz zu den im Jahr 2014 erbauten Windrädern mit einer Narbenhöhe von 135 Metern und einem Durchmesser von rund 101 Metern. Im Vergleich: Der Wiener Stephansdom misst eine Höhe von 136 Metern.

Aufstieg mit Aussicht

Der Windpark befindet sich auf den Feldern außerhalb der Stadt Bruck. Über eine innenliegende Wendeltreppe steigen Besucher 279 Stufen zur Aussichtsplattform auf 60 Meter Höhe. Nach Corona werden seit Mitte August wieder Führungen angeboten. Aus Corona-Schutzmaßnahmen ist der Aufstieg nur mit Mund-Nasen-Schutz oder Gesichtsvisier möglich. Nach einigen schweißtreibenden Minuten des Aufstiegs und einem leichten Drehwurm von der Wendeltreppe ist man oben angekommen und hat einen wundervollen 360-Grad Ausblick über den Bezirk Bruck, das Leithagebirge, das Burgenland oder bis nach Wien. Direkt vor den Augen der Besucher schnellen die Rotorblätter im Sekundentakt vorbei und erzeugen dabei ein lautes Zischen. Der Besuch des Brucker Windparks ist sehr spannend, jedoch ist der Aufstieg zur Aussichtsplattform nur für körperlich gesunde und fitte Personen zu empfehlen, da es keinen Aufzug gibt.

Windkraft als erneuerbare Energie

Ein Windkraftwerk nutzt die Windgeschwindigkeit, um große Rotoren anzutreiben, die wiederum an einen Generator gekoppelt sind, der dann Strom erzeugt. Der zentrale Faktor bei Windkraftwerken ist die Windgeschwindigkeit: Sie fällt umso höher aus, je flacher und weniger rau der Boden ist. Natürlich steigt die Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Am Effizientesten sind Anlagen daher auf dem offenen Meer (off-shore) und in windreichen Regionen am Land (on-shore), beispielsweise in der pannonischen Tiefebene südöstlich von Wien.