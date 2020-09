Am 29.8.2020 fand erstmalig ein Autotreffen in Schönabrunn, organisiert von lucyfers crew, statt. Willkommen war alles was vier Räder und schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. So trafen sich Oldtimer, Raritäten, Amerikaner und erfahrene Fahrzeuge mit über 400.000 Kilometern auf der Uhr. Die Kinder durften eine Runde auf der Ladefläche des Unimog drehen und waren begeistert. Nach einem kurzen Kennenlernen ging es im Konvoi auf den Braunsberg, wo wunderschöne Fotos entstanden. Nach einer entspannten Ausfahrt fand das Treffen der bunt zusammengewürfelten Gruppe gemütlichen Ausklang beim Heurigen. Alles in Allem ein wirklich gut gelungenes Treffen, man darf auf eine Wiederholung hoffen...