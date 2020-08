Die Brucker VP Bezirksgeschäftsführerin Christine Besser verabschiedet sich in den Ruhestand und übergibt ihre Aufgaben an Nachfolger Alexander Schermann.

BRUCK/LEITHA. Die Volkspartei lud zu einer Pressekonferenz in die Bezirksgeschäftsstelle am Brucker Hauptplatz. Grund dafür war die Übergabe der VP Bezirksgeschäftsstelle. Die Bezirksgeschäftsführerin Christine Besser geht nach zwölf Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Von 2008 bis 2020 hat Besser vier Nationalratswahlen, zwei Landtagswahlen, drei Gemeinderatswahlen und drei Europawahlen für die Volkspartei begleitet. Vor allem aber hatte sie in ihrer Zeit als Bezirksgeschäftsführerin auch die Auflösung des Bezirkes Wien-Umgebung zu bewerkstelligen, als 13 neue Gemeinden und Gemeindeparteien in den Bezirk Bruck an der Leitha gekommen sind.

Dankende Worte

VP-NÖ Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner war in Bruck zu Gast, um sich persönlich bei Christine Besser zu verabschieden. Er fand dankende Worte: "Vielen Dank und alles Gute für den Ruhestand, der eher ein "Unruhestand" sein wird, denn du wirst weiterhin Funktionär und Teil der VP-Familie bleiben." Auch Bezirksparteiobmann Gerhard Schödinger fand klare und emotionale Worte: "Christine Besser sprüht vor Energie und überzeugt mit Geschick und fachlichen Kenntnissen. Ich habe jeden einzelnen Tag ausgekostet mit dir. Manchmal habe ich mit dir sogar mehr telefoniert, als mit meiner Frau *lacht*. Herzlichen Dank, wir werden weiterhin verbunden bleiben und es war mir eine Ehre mit dir zu arbeiten."

Christine Besser verabschiedet sich als VP-Bezirksgeschäftsführerin: "Danke für diese lobenden Worte. Mir bleiben schöne und gute Erinnerungen an die Zeit. Ich habe mich bemüht, ein Vorbild für unsere Funktionäre zu sein und ihre Aus- und Weiterbildung liegen mir zutiefst am Herzen. Ich freue mich, die Aufgaben in geordneten Bahnen weiterzugeben und bleibe weiterhin ehrenamtlich tätig." Sie wünscht auch ihrem Nachfolger Alexander Schermann alles Gute.

Neuer VP-Bezirksgeschäftsführer

Alexander Schermann ist mit September offiziell der neue VP-Bezirksgeschäftsführer. Mitte Oktober 2019 hat der 33-jährige Niederösterreicher begonnen in der Bezirksgeschäftsstelle Bruck zu arbeiten, um Christine Besser bei der Gemeinderatswahl 2020 zu unterstützen. Der Familienvater und Hobby-Musiker ist bereits seit seiner Jugend politisch engagiert und ist in seiner Heimatgemeinde Enzersfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) Vizebürgermeister. Alexander Schermann richtet klare Worte an seine Vorgängerin Christine Besser: " Danke für die vergangenen zehn Monate, in denen ich sehr viel gelernt habe. Du hast sehr viel gefordert, aber auch sehr viel gefördert und mich unterstützt. Es bedeutet mehr Verantwortung und dieser Herausforderung stelle ich mich gerne." Er betont abschließend, dass es sein Ziel sei, Ansprechpartner bei Herausforderungen und Ratgeber bei Fragen zu sein.