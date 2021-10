Für den 1. November: Allerheiligenstriezel

Ein flaumiger Striezel, mit Butter und selbstgemachter Marmelade bestrichen, ist eine köstliche Ergänzung zu Tee oder Kaffee. Die Tradition, zu Allerheiligen einen Striezel zu backen oder zu essen, ist in Österreich vor allem in ländlichen Gebieten stark verwurzelt.

„Schon ein paar Tage vor Allerheiligen wurde im 19. Jahrhundert begonnen, die Striezel zu backen. Mehrere hundert Brote wurden vorbereitet. Und am Vorabend des Allerheiligenfestes zogen die Armen und Bettler scharenweise von Haus zu Haus, von Ort zu Ort, und jeder hatte seinen Sack oder seinen Korb, stellte sich vor die Türschwelle und grüßte mit den Worten ‚Bitt‘ gar schön um einen Allerheiligenstriezel!’“ Diese Striezelbettler wurden von den Bauern mit Freude willkommen geheißen, denn eine große Anzahl an Striezelsammlern galt als Vorbote eines gesegneten Jahres. Nicht immer waren es Striezel, die die Armen bekamen, in manchen Regionen erhielten sie auch Brotlaibe, Krapfen oder Wecken.

Striezel gab es früher nur zu Festtagen

Früher war solch ein Weißbrot natürlich etwas ganz besonderes, das es nur an Festtagen gab. Die Größe des Striezels richtete sich nach dem Alter der Patenkinder: Je jünger das Kind, umso größer der Striezel. Zusätzlich zum Striezel erhielten die Kinder manchmal Äpfel, Nüsse und Dörrobst, oft wurde in den Striezel auch eine Geldmünze eingebacken.

Im Weinviertel ließen sich die Erwachsenen vom Bäcker Striezel backen, und manchmal auch einen Riesenstriezel, der nach dem Kirchgang in einer Art Striezelwürfelspiel ausgelost wurde. In Strebersdorf gab es einen Striezel von 1,5 Metern! Und in manchen Gegenden sagt man zu diesem Würfelspielbrauch „Striezelpaschen“.

Im Waldviertel ist der „Reichenbergerstollen" bekannt; er ist in der Zubereitung etwas abgewandelt, statt Butter verwendet man Schweineschmalz und außer mit Rosinen wird er noch mit gehackten Mandeln und Arancini verfeinert.

Zwecks Verkaufsförderung heißt ein Striezel im Dezember „Weihnachtsstriezel“, im Jänner „Faschingsstriezel“ und bereits in der Fastenzeit taucht der „Osterstriezel“ auf - und eben auch der Allerheiligenstriezel. Zopfgebäcke haben ihren Ursprung im heidnischen Brauchtum. Ursprünglich wurde die Brotspende dem Andenken der Toten gewidmet. Im Volksglauben war die Vorstellung verankert, die Verstorbenen müssten genauso wie die Lebenden Nahrung erhalten.