Das Fest Epiphanias

"Erscheinung" bedeutet das griechische Wort "Epiphanias".

Gemeint ist die Erscheinung des Herrn, die in den ersten christl. Jahrhunderten am 6. Januar gefeiert wurde, ehe man das diesem Ereignis gewidmete Fest im 4. Jht. auf den 25. Dezember vorverlegte. Erst dann bekam der 6. Januar den Namen "Dreikönigstag".

Anno 336 feierte man in Rom das Geburtsfest Jesu und die Anbetung der Weisen am 6. Jänner. Auch in Nordafrika geschah dies so. 361 feierte Kaiser Julian diesen Tag in Paris. Der Inhalt damals war "die Geburt des Herrn". Um 375 auf Zypern und um 427 gefeiert in Ägypten. Seit dem 4. Jht. feierten ägyptische Christen den 6. Jänner als "Tag der Taufe" und als "Geburtstag des Herrn". Zweite Hälfte des 4. Jht. breitete sich dieser Feiertag in der West, als auch Ostkirche aus. Ende des 4. Jht. löste man die Anbetung der Magier vom Weihnachtsfest und sah fortan für die Hl. Drei Könige den 6. Jänner (als Epiphanie) vor. 1969 besagt die Grundordnung des Kirchenjahres, dass Epiphanie als Gedächtnisfeier des "offenbarenden Erscheinen" bezeichnet wird.

Das Fest der Erscheinung, des Offenbarwerdens der Gott- und Königswürde Christi ist das zweite Hoch-Fest zur Weihnachtszeit. Es ist auch das Drei-König-Fest, das Fest der drei Magier oder Weisen aus dem Morgenland, von deren Reise hinter dem Stern her das Evangelium an diesem Tag erzählt. Die drei Magier, Kaspar, Melchior und Balthasar, sind der weiten Reise wegen, die sie vom Morgenland nach Bethlehem unternommen haben, die Schutzpatrone der Reisenden. Wirtshäuser mit den Namen "Zur Krone", "Zum Stern", "Zum Mohren" oder zu den "Drei Königen" sind nach ihnen benannt. Ihre Gebeine sind 1163 vom Orient nach Köln in den ihnen zu Ehren gebauten Dom gebracht worden, und diese Reliquien haben zu Dreikönigsspielen in Kirchen und Klöster angeregt. Daraus hat sich im Laufe des Mittelalters der Brauch der Sternsinger (Sternsänger)entwickelt.