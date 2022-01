BRUCK/LEITHA. In der weltweiten Gemeinschaft von Jehovas Zeugen sind Frauen in Bautätigkeiten schon lange ein gewohntes Bild. Auch Linda aus Bruck/Leitha ist als freiwillige Bauhelferin tätig. Es freut uns, dass wir heute einen Einblick in ihre Tätigkeit erhalten.

Was kann man sich unter einer Bauhelferin vorstellen?

Linda: Ich stelle mich freiwillig in meiner Freizeit zur Verfügung, um bei verschiedensten Bauprojekten von Jehovas Zeugen mitzuhelfen.



"Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich als Frau auf einer Baustelle zuerst beweisen musste. Im Gegenteil, es gilt absolute Gleichberechtigung..." (Linda)



Benötigt man eine bautechnische Ausbildung, um mitmachen zu können?

Linda: Zwar ist es von Vorteil Fachkenntnisse zu haben, aber nicht zwingend notwendig. Fachkräfte vor Ort schulen für die Arbeiten ein.

Welche Arbeiten hast du schon verrichtet?

Linda: Als wir 2016 unser Gotteshaus (Königreichssaal) in Bruck/Leitha sanierten, habe ich z. B. mitgeholfen unseren Parkplatz zu pflastern. Außerdem werde ich für Verputz- und Malerarbeiten eingesetzt.

Wie fühlst du dich als Frau bei dieser Tätigkeit? Hast du das Gefühl, dass du dich erst einmal „beweisen“ musst?

Linda: Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich als Frau auf einer Baustelle zuerst beweisen musste. Im Gegenteil, es gilt absolute Gleichberechtigung, jede helfende Hand ist willkommen. Bei uns wird Teamarbeit und Respekt großgeschrieben.



Was motiviert dich dazu, dich in deiner Freizeit als Bauhelferin einzusetzen?

Linda: Unsere Gottesdienste sind ein wichtiger Bestandteil unserer Religionsausübung, deshalb werden entsprechende Anbetungsstätten gebaut bzw. instandgehalten. Ich bin gerne handwerklich tätig und bei dieser Tätigkeit sind schon einige Freundschaften entstanden.



Vielen Dank für das Interview!