Gibt es in Niederösterreich ein Quadratmeterbeschaffungsgesetz?

Ich weiß nicht, ob das in anderen Gemeinden auch so gehandhabt wurde wie in Trautmannsdorf. Es wurde, zwecks Kanalgebühren, eine Neuvermessung der Liegenschaften ein Ziviltechnik Büro beauftragt diese Vermessungen durchzuführen.

Der Hintergedanke war, eine Gesetzesstelle auszunützen, um zusätzliche Quadratmeter für die Gemeinde zu lukrieren.

Im konkreten Fall geht es um meine Garage und einem Abstellraum. Wegen einer Türe zum Keller werden beide Räume Kanalbenützend!

Dass das ZT Büro so genau mit dem Gesetztext Bescheid weiß und dies zugunsten der Gemeinde ausnützt, ist allerdings sonderbar. Sonderbar deshalb, weil ich meine Garage seit 45 Jahren so benütze wie sie im Bauplan beschrieben und genehmigt wurde. Jetzt kommt man drauf, dass da etliche Quadratmeter zu lukrieren sind und man Garagen und Abstellräume für Kanalbenützend erklärt!

In Trautmannsdorf sind circa 1400 Liegenschaften mit ähnlichen Fällen betroffen. 10 haben Einspruch und Beschwerde erhoben! Der Rest zahlt und schweigt.

Mein Einspruch mit anschließender Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht hat mir nicht geholfen. In einem 14-seitigem Bescheid wurde meine Beschwerde als unbegründet abgelehnt. Meine Begründung war: Im §5 des NÖ Kanalgesetz Abs.3 wird beschrieben, dass sich die Berechnungsfläche aus der Summe aller angeschlossenen Geschossflächen ergibt. Die Geschoßfläche angeschlossener Kellergeschoße und NICHT ANGESCHLOSSENE GEBÄUDETEILE wird NICHT berücksichtigt!!

Nun wird nicht nach dem Gesetz, sondern nach der ständigen Rechtsprechung begründet, dass die Garage kein eigener Gebäudeteil ist, da ANZUNEHMEN ist, dass es sich wegen der Türe, um ein einheitliches Gebäude handle!?

Nach §1 Z .7 NÖ Kanalgesetz gilt aber:

ein Gebäudeteil ist ein vom übrigen Gebäude durch eine bis zur obersten Decke durchgehende Wand getrennter Teil mit Nutzung als GARAGE, als gewerblicher oder industrieller Lager- oder Ausstellungsraum oder mit Nutzung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke. …….. Räume innerhalb eines Gebäudeteils gelten auch dann als eigener Gebäudeteil, wenn bis zur obersten Decke durchgehende Wand NICHT vorhanden ist!

Die in Frage kommenden Stellen sind also zweideutig im Gesetzestext beschrieben. Der abschlägige Bescheid wird mit der ständigen Rechtsprechung und Judikaturen begründet und nach Nachfrage beim Richter wurde mir erklärt, dass wäre eine Ausnahme für die Milchbauern!?

Was hat eine Garage mit der Kanalbenützung zu tun: Garnichts, denn in der Garage darf nicht einmal ein Kanalanschluss sein! Ganz abgesehen davon, dass das Kanalgesetz überhaupt nicht in Betracht zieht wie viele Personen in dem Haus wohnen die den Kanal benützen. Quadratmeter gehen nicht aufs Klo und baden nicht.

Ich habe jetzt ein Plakat an meiner Garagentür befestigt, auf dem steht, dass diese Garage das erste amtliche Auto WC ist. Eine Tür machts möglich!

Nach Nachfrage beim zuständigen Landesvertreter, wurde unter anderem mir mittgeteilt, dass eine Änderung des Gesetzes nicht in Betracht gezogen wird. Die Änderung sollte klären und im Gesetz sollte stehen, dass: Garagen und Abstellräume Gebäudeteile sind, die nicht angeschlossen sind und daher nicht berücksichtigt werden.