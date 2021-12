26. Dezember: Tag des Heiligen Stephan

Stephanus war der erste von sieben Diakonen der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem; diese Diakone waren von den Aposteln durch Handauflegung geweiht worden. Sie waren zugleich für die Glaubensverkündigung zuständig wie auch für die sozialen Belange der Gemeinde und hatten den Rang von Gemeindeleitern, die in ihrer Bedeutsamkeit nahe an die Apostel heranreichten (Apostelgeschichte 6, 1 - 7). Stephanus galt als herausragender Prediger.

Der Heilige Stephan war der erste Märtyrer des Christentums. Er wurde um 36 n. Christus für seien christlichen Predigten öffentlich gesteinigt.

Am Stephanstag gibt es ganz unterschiedliche Bräuche.

An diesem Tag wurde Pferde gesegnet und Pferdeknechte und Kutscher wechselten ihre Arbeitgeber. An Arme wurde Stephansbrot ausgeteilt und Kinder zogen von Haus zu Haus und baten um Gaben.