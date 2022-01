Mariä Lichtmess, oder die Darstellung des Herrn.

War in früherer Zeit ein wichtiges Datum (Lostag) im Jahreslauf. Mit ihm verbanden sich Zahlungsfristen, zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen sowie der Beginn des „Bauernjahres“. Außerdem bezogen sich manche volkstümlichen Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln auf diesen Festtag. Mit dem 2. Februar begann das „Bauernjahr“, von da ab kann je nach den Umständen die Feldarbeit wieder aufgenommen werden. An diesem Tag endete dagegen das Dienstboten- und „Knechtsjahr“. Das Gesinde bekam den Rest seines Jahreslohnes ausbezahlt und konnte – oder musste – sich eine neue Dienststelle suchen oder das Arbeitsverhältnis beim alten Dienstherrn, üblicherweise durch Handschlag, um ein weiteres Jahr verlängern Am Tag danach, dem Schlenggeltag, begann der kurze Zeitraum bis zum Agathatag am 5. Februar, an dem der Umzug zum neuen Arbeitgeber zu vollziehen war und der für die Dienstboten eine Art Urlaub darstellte. Verbreitet war auch der Brauch, dem Gesinde zu Lichtmess ein Paar Schuhe als Lohn zu geben, für die weitere Arbeit, oder die Arbeitssuche. Zu Lichtmess wurden also die Belegschaften durcheinandergewürfelt und Liebschaften unter Dienstboten, denen das Heiraten lange Zeit nicht gestattet war, hielten oft nur bis zu diesem Zeitpunkt, woher die Redensart „neue Schuhe, neue Liebe“ stammt.

Außerdem sollte der Bauer an Lichtmess noch die Hälfte des Winterfuttervorrates für die Tiere im Lager haben.

Es gibt mehrere Bauernregeln, die Sonnenschein an Lichtmess als ein schlechtes Zeichen für den bevorstehenden Frühling werten.

Ist’s an Lichtmess hell und rein,

wird ein langer Winter sein.

Wenn es aber stürmt und schneit,

ist der Frühling nicht mehr weit.

Ist’s zu Lichtmess klar und hell,

kommt der Frühling nicht so schnell.

Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woch’,

kriecht er noch sechs Wochen in sein Loch.

Der Groundhog Day, die Beobachtung des Verhaltens eines Murmeltieres an diesem Tag in Nordamerika (besonders in Punxsutawney, Pennsylvania), ist die Übertragung dieser Naturbeobachtung in den Kontext der Neuen Welt; filmisch bearbeitet in Und täglich grüßt das Murmeltier.

Eine weitere Bauernregel besagt

Ein Baum, gepflanzt St. Michael,

der wächst von Stund’ an auf Befehl.

Ein Baum, gepflanzt an Lichtmess erst,

sieh zu, wie du den wachsen lehrst.

• Um Lichtmess findet die Frühmesse meist wieder bei Tageslicht statt.

• Ab dem 2. Februar könne wieder bei Tageslicht zu Abend gegessen werden: „Maria Lichtmess, bei Tag z’Nacht gess“.

• Die Candlemasinseln (Lichtmessinseln) wurden nach dem Tag ihrer Entdeckung, dem 2. Februar 1775, benannt.

• Früher glaubte man, dass am Vorabend zu Lichtmess Hexen einen Hexensabbat feiern