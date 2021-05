Coronamaßnahmen 2021:

Das Aufstellen an sich ist erlaubt, sofern es die Gemeinde oder die Feuerwehr macht und auf Abstand und Masken geachtet wird.

BRAUCHTUM IN ÖSTERREICH AM 1. MAI:

An den zentralen Plätzen in fast jeder Gemeinde in Österreich wird am 1. Mai der Maibaum, ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebensfreude, aufgestellt. Das Aufstellen des mächtigen Baumes, geschmückt mit grünem Kranz bzw. Kränzen und bunt wehenden Bändern, ist in ganz Österreich gebräuchlich.

Archiv: Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger