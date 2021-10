Das tägliche Brot

Unser tägliches Brot ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Bereits in der Altsteinzeit wurde Hafer und Gerste zu Mehl vermahlen. Funde belegen, vor 40.000 tausend Jahren wurde bereits Wildgerste im Irak gefunden. Auch andere Funde belegen, dass bereits in Russland und Tschechen Gräser vermahlen wurden. in Israel wurden 20.000 Jahre alte Sichelklingen gefunden und es wurde Weizen und Gerste nachgewiesen. Die mit einem Alter von 14.400 Jahren bisher ältesten Reste von wohl ungesäuertem Brot wurden in Nordosten Jordaniens gefunden.

Vor ca. 10.000 Jahren begann der Mensch dann mit dem systematischen Anbau von Getreide zur eigenen Ernährung. Aus wildem Getreide und anderen Zutaten gekochter Brei wurde auf heißen Steinen getrocknet und war so haltbar und transportierbar. Zwei Erfindungen haben das Brotbacken entscheidend verändert: Die eine war der Bau von Backöfen. Auf den Steinen lassen sich nur flache Brote backen. Die zweite wichtige Entdeckung, die das Brotbacken grundlegend verändert hat, war die Wirkung von Hefen.

Gesäuertes Brot dürfte nach archäologischen Funden schon vor über 5.000 Jahren in Ägypten bekannt gewesen sein. Angeblich gab es dort schon Bäckereien. Die Ägypter haben die Backöfen weiter entwickelt, die ersten waren aus Lehm und ähnelten Bienenkörben, in denen bereits hohe Hitze erreicht wurde. Um 1500 v. Chr. waren im Land am Nil bereits 30 verschiedene Brotsorten bekannt. Von Ägypten aus gelangten die Kenntnisse des Brotbackens über Griechenland und das Römische Reich nach Europa

Auch nördlich der Alpen wurden Hefeteige zur Brotherstellung (entweder mit Hefe aus der Bierherstellung, die hier seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. bekannt war, oder aber auch aus Hefemischungen wie Sauerteig) ab 713 v. Chr. Nachgewiesen.

Die Römer hatten bereits vor 2000 Jahren Großbäckereien, die in der Lage waren 36.000 Kilogramm Brot pro Tag herzustellen.

Es gibt auch viele Brauchtümer über das Brot, ein Brauch, Brot und Salz etwa zum Bezug einer neuen Wohnung oder zur Hochzeit zu schenken, soll Wohlstand sichern.