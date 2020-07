Christian Ratschka, Spielertrainer beim SC Margarethen am Moos (2. Klasse Ost), Organisierte am 19.07.2020 ein Benefizturnier zur Unterstützung seines Vereines.

Anlass der Veranstaltung war sein Abschied als aktiver Spieler. In Zukunft wird er sich Vereinstechnisch nur mehr seiner Trainertätigkeit widmen.

Gerade in Zeiten von Corona war das sicher kein einfaches Unterfangen.

Trotzdem gelang es Ihm nicht nur 4 Mannschaften inklusiver eines Prominententeams, bestehend aus ehemaligen Bundesliga.- und Nationalteamspielern (u.a. Roman Kinast ehemaliger Spieler bei Rapid, Austria und Sturm Graz oder Franz Anzböck, ehem. ÖFB Schiedrichter) für das Turnier zu gewinnen, sondern auch zahlreiche Besucher Anzulocken. Bei Speis und Trank sowie einer Tombola war die Stimmung ausgezeichnet und alle hatten Ihren Spaß.

Als Fotograf, selbst ehemaliger Spieler und begeisterter Fußballfan, folgte ich selbstverständlich seiner Einladung um den Verein und die Veranstaltung mit meinen Mitteln zu unterstützen.

Der Reinerlös kommt selbstverständlich dem Verein zugute, der wie viele andere Vereine auch, wohl jede Unterstützung gebrauchen kann. Besonders kleinere Verein leiden sehr unter den Umständen der letzten Zeit.