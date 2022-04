Die Basketballer gewannen bei ihrer Rückkehr aufs Parkett gegen Mustangs.

MISTELBACH/BRUCK. Der Basketball-Sport ist zurück am Parkett. Nach fünf Monaten Pause durch Lockdown, Hallensperren und Corona-Erkrankungen gastierten die Brucker Foxes erstmals wieder wettkampfmäßig gegen die Mistelbach Mustangs. Dabei starteten die Brucker Basketballer holprig in das erste Spiel, lagen rasch mit 2:8 zurück, konnten das Viertel aber am Ende doch noch mit einem Remis beenden. Im zweiten Spielabschnitt hatten wieder die Mustangs den besseren Start und kamen mit einer 32:29-Führung in die Kabine. Danach sammelte vor allem Alex Koch viele Punkte und setzte sich Viktor Dedecek immer wieder unter dem Korb durch. Dennoch wogte die Partie lange hin und her, ehe sowohl Alex Koch als auch Victor Dedecek Dreier zu einem hartumkämpften 83:72-Arbeitssieg verwandeln konnten.