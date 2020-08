Der FK Hainburg muss gegen Perchtoldsdorf ein Debakel einstecken.

PERCHTOLDSDORF/HAINBURG (flake). Meisterschaftsstart für den FK Hainburg. Die Grenzstädter trafen in der Premieren-Partie auf den USC Perchtoldsdorf. Ein schlagbarer Gegner, doch die Gäste fanden in ihrem ersten Bewerbsspiel kein Mittel. Rasch schlossen die Hausherren vier Konterattacken zum 4:0-Zwischenstand ab. Die Diagnose seitens Hainburg: "Wir sind einfach zu weit von den Gegnern entfernt gestanden und haben der Offensive zu viel Platz gelassen." Nach dem Seitenwechsel richtete sich der Club auf und schoss sich durch einen Treffer von Norbert Pakai auf 4:1 heran. Danach hatte Marek Ondrik mit einem Freistoß Pech, sein Versuch ging nur auf die Querlatte. Und auch Istvan Mark Balogh hatte einen Treffer auf den Beinen, doch Perchtoldsdorfs Keeper blieb siegreich. Am Ende glückte den Heimischen vor den Augen von Austria-Präsident Frank Hensel sogar noch das 5:1 und die endgültige Entscheidung. Für den FK heißt es, in der kommende Runde mit einem Sieg eine Trotzreaktion zu zeigen.