BAUMPILZ - PAPPEL-SCHÜPPLING

16.10.2017, 19:11 Uhr

Die Art kommt in verschiedenen Auwäldern, Espen- und Pappelforsten, Parks oder Friedhöfen vor, seltener an eingestreuten Pappeln in anderen Waldtypen. Als Substrat kommen in Mitteleuropa vor allem Schwarz- und Hybridpappel, sowie Espe in Frage, gelegentlich auch Apfelbaum oder Weidenarten.Die Fruchtkörper erscheinen in Mitteleuropa von September bis November.Der Pilz ist ungenießbar.(Quelle: Wikipedia)