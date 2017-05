Ich wünsche allen Müttern einen wunderschönen Muttertag!

13.05.2017, 20:45 Uhr

ist eine wunderbare Idee,„danke“ zu sagen für eine gute Fee.Einmal im Jahr ist es zu wenig zwar,dankbar sollten alle sein das ganze Jahr.Die Mutter kümmert sich um so viel,hat nur immer eines als Ziel:allen ihren Lieben soll es wohlergehen,alles andere wird nicht gerne gesehen.Sie sorgt sich natürlich um alle,die ganze Familie, in jedem Falle.Ab der ersten Stund,geht es bei einer Mutter rund.

Das Kind steht nun im Mittelpunkt für sie,es ist ein großes Wunder, nicht nur für sie.Dankbarkeit über so ein Leben,wird es bei ihr immer geben.Nicht nur an einem besonderen Tag,sondern so oft sie daran denken mag.Sie opfert so viel von ihrer Zeit,ohne Mütter wären wir alle nicht so weit.Mit viel Herz, Gefühl und mit Verstand,führt sie das Kind an ihrer Hand.Hat viel Geduld und Verständnis mit ihrem Kind,weiß sie doch, dass auch Erwachsene ohne Fehler nicht sind.Das gilt auch für deine Omas, sicherlich,auch sie kümmern sich liebevoll um dich.Drum ehrt eure Mütter und Großmütter an diesem Tag,und verbringt mit ihr die Zeit so, wie sie es gerne mag.von Margit Lashofer,3144 Wald