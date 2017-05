05.05.2017, 11:19 Uhr

Das neuste Stück der Wilfleinsdorfer Frösche begeisterte mit viel Humor und einer wichtigen Botschaft.

Sabine Zotter

WILFLEINSDORF (Nim). Die Zahl Zwei spielt nicht nur im Theaterstück selbst eine große Rolle. "Wir feiern heuer auch unser 20-jähriges Jubiläum und blicken mit Freude auf die vergangenen Jahre zurück", schildert Hauptdarstellerinund ergänzt, "das Stück handelt von einem Ehepaar, das in Scheidung lebt und zeigt auf, was dabei so alles passieren kann." Eine spannende Geschichte mit viel Humor und einem überraschenden Ende, das wieder mal zeigt, dass Aufgeben nie eine Option sein sollte.