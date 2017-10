meine Rose (3) ...

15.10.2017, 19:45 Uhr

das kaum dass sie erblüht auf Erdeneinfach nur geliebt mag werdendurch alle Zeit und Raum.Die Sehnsucht wächst mit jedem Tagan dem sie erblüht in Schönheit warbot ihre Blätter voller Sehnsucht darein süsser Duft dann um sie lag.Die Sonne küsst ihr zartes Hauptlässt ihr Rot in Flammen steh'nauf das alle ihre Schönheit seh'nman sie in Flammen stehend glaubt.

Es träumt die Rose einen schönen Traumdass sie nicht umsonst erblühtnicht vergebens sich um Liebe mühtträumt glücklich sich durch Zeit und Raum....© Helga a.m.H.siehe auch meine Rose

