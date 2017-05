Spaß für die Kinder ist Zeit für die Eltern

03.05.2017, 16:51 Uhr

Der Jugendausschuss Bruck veranstaltet auch heuer ein umfangreiches Ferienspiel für die Jüngsten.

BRUCK. Die Ferien sind nicht mehr weit und somit nähert sich auch das Brucker Ferienspiel in Riesenschritten. Seit vergangener Woche ist die Webseite des Ferienspiels online. Auf dieser Seite können sich alle Personen, die etwas zum Ferienspiel beitragen wollen, eintragen. "Wir hoffen auch heuer auf einen vollen Kalender für unsere Kinder in Bruck an der Leitha", ist Jugendgemeinderat Swen Tesarek optimistisch.

Ferienspiel-Kalender Online

Seit dem Jahr 2016 gibt es den Ferienspielkalender ausschließlich nur noch online. "Dies ist nur dank Leo Ortner möglich. Ich bin froh, dass wir in unserem Ausschuss so gut zusammenarbeiten. Das Ergebnis lässt sich sehen! Das Ferienspiel soll dazu beitragen, dass Brucker Familien die Ferienplanung erleichtert wird. Dabei kommt der Spaß für die Jüngsten aber auf keinen Fall zu kurz", bedankt sich Tesarek. Der gesamte Jugendausschuss der Stadtgemeinde Bruck hofft auf viele Teilnehmer und Veranstalter des heurigen Ferienspiels.www.ferienspiel-bruck.at