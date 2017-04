Surf Worldcup ist der beste Start in den Sommer

Hauptplatz Bruck an der Leitha , Hauptplatz , 2460 Bruck an der Leitha AT

Bruck an der Leitha : Hauptplatz Bruck an der Leitha |

Neue Location - gleiche Quälität: Surf Worldcup Neusiedl am See

Der Surf Worldcup findet in diesem Jahr in Neusiedl am See statt und rückt somit immer näher an die Grenze zu Niederösterreich. Die Brucker freuts, denn diese Veranstaltung ist weit mehr als ein reines Sportevent. Es ist fast schon eine Lebenseinstellung, die man vor Ort antrifft und von der man mitgerissen wird. Der perfekte Ort für Unternehmen sich zu präsentieren. Der Strand des Neusiedler Sees verwandelt sich mit der passenden Musik von Kronehit zur Chill-out-Area mit besonderen Highlights. Zudem stellen die Surfer aus der ganzen Welt ihre Kunststücke zur Schau und ihr Können unter Beweis der hunderten Schaulustigen. Und während untertags gechillt wird, geht es am Abend heiß her. Es wird gefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden. Die Veranstalter haben auch heuer wieder keine Kosten und Mühen gescheut, die Surfer-Fans zu beeindrucken und ihnen zwei unvergessliche Wochenenden zu bescheren.