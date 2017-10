"Was mir sich uns so denken tun ..."

Premiere!



Bunter Abend mit neuen humorvollen Texten und Liedern zum Schmunzeln und Lachen - und a bisserl was Besinnliches.



Soloprogramm von Robert Böhm (Singkreisleiter, Liedermacher, Musiker)



Dass sich die eigenen Vorstellungen von Erlebtem oft gewaltig vom tatsächlichen Geschehen unterscheiden, hat wohl jeder schon am eigenen Leib erfahren. Nichtsdestotrotz sind wir Menschlinge Meister im Gedanken machen und diese Dinger kreisen ständig in unserem Kopf wie Motten um das Licht. Bisweilen fällt allerdings die Beleuchtung aus und dann torkeln wir bestenfalls etwas unbeholfen durchs Leben. Das führt oft in skurrile Situationen, die man am besten mit Humor bewältigt. Oder wir fühlen uns wie Außerirdische und staunen, was da um uns herum so abläuft!



Eintritt: 15 Euro

Anmeldung erbeten, da nur beschränkte Teilnehmerzahl möglich!

0664 73498605