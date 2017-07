Sternderlschauen – Der astrologische Wetterbericht „LÖWEZEIT“

21.07.2017, 12:03 Uhr

lässt uns nach den heftigen emotionalen Wochen des Krebses wieder durchatmen. Das Zeichen Löwe ist herrschaftlich, souverän, selbstbewusst und gut organisiert. Löwen sind genauso wie die Steinböcke wahre Organisationstalente und delegieren gerne Aufgaben. Sie lieben es schöne Kleidung und Schmuck zu tragen, besonders Gold hat es Ihnen angetan bzw. alles was „klotzt“ bzw. funkelt und wertvoll aussieht. Löwefrau und Löwemann lieben den Auftritt, das „Gesehen werden“. Oft „halten sie auch Hof“ und wollen dann für ihr Tun Anerkennung und Wertschätzung und genau dieses starke Bedürfnis ist eine der Schattenseiten, welches den Löwen unecht und gekünstelt wirken lässt. Der Löwe entwickelt dann besonders viel Strahlkraft, wenn er aus dem Herzen heraus lebt und Freude an den Dingen hat, die er tut. Dann sind seiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und er entwickelt sich vomnach Wertschätzung, zu wahrer Souveränität, Selbstbewusstsein und Authentizität.Die Körperzone des Löwen sind das Herz und das Kreislaufsystem, als auch die rechte Körperhälfte= männliche Vaterseite (bei Linkshändern umgekehrt!). Moderate Bewegung würden den oft etwas „faulen“ Löwen ganz guttun, um das Herz-Kreislaufsystem zu trainieren. Der Blutdruck ist hier auch oft ein Thema und sollte bei Bluthochdruck gut eingestellt sein, damit keine entsprechenden Krankheiten daraus entstehen!eine schöne Umgebung, eine gemeinsame Feier mit Freunden und auch eine Auszeit in einem warmen Land sind die richtigen Möglichkeiten um auszuspannen und es sich gut gehen zu lassen.Mars, Planet der Durchsetzung und Tatkraft geht bis einschl. Di. 5.9.17 durch den Löwen. Damit verstärkt sich noch die o.a. Energie und es ist viel Platz und Raum für neue Projekte, große Ideen und auch deren Umsetzung. Achtung allerdings vor überzogenen Vorstellungen und Erwartungen, diese könnten sich schnell als Einbahn erweisen!In der Löwezeit erwarten uns besondere Energien des Monddurchlaufs. Zunächst gibt es 2 NEUMONDE. Der. Diese Energie, die auch noch Tage nach dem Neumond wirkt, aktiviert alle Kräfte in uns, die nach Ausdruck, Kreativität und Umsetzung verlangen. Jeder Neubeginn, der aus dem Herzen kommt, ist nun besonders begünstigt!. Nun meldet sich das Freiheitsbedürfnis und lässt uns individuell neue Wege der Erfüllung von Lebenszielen finden.Derund ist begleitet von einer, die im Nordpazifik, Nordamerika und nördl. Südamerika sichtbar ist. Totale Sonnenfinsternisse zeitigen starke Energien die noch Monate danach wirken. Nun geht es um unser Vertrauen ins Leben, unsere Klarheit und den authentischen Ausdruck all der Dinge, die wir uns ganz stark wünschen! Es werde REALITÄT!