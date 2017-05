Sternderlschauen in Pachfurth – Der astrologische Wetterbericht

11.05.2017, 13:19 Uhr

Mit der Zwillingzeit ab Sa. 20.5.17 bis einschl. Mi. 21.6.17 wird es luftig, leicht, aber auch zwischendurch sehr hektisch und betriebsam. Der Zwilling ist das Zeichen der Kommunikation, der Offenheit und des Ausdrucks. Kein Zeichen nimmt so schnell seine Umwelt wahr wie der Zwilling. Er ist überall dort gut aufgehoben, wo es um das Vermitteln von Botschaften und um die Kontaktaufnahme geht. Er redet gern und viel, doch sollte man seine Aussagen nicht zu ernst nehmen, da sie sich am nächsten Tag wieder verändern können und das ist nicht einmal bös gemeint, denn durch seine Flexibilität ist bei ihm nichts in Stein gemeißelt!

Die Körperzone des Zwillings sind die Lunge, die Schultern, die Arme und die Hände. Besonders in dieser Zeit sind diese Bereich besonders gefährdet, wenn ich etwas zu schnell oder zu hektisch angehe. Der Saturn im Gegenzeichen Schütze verhilft zu mehr Klarheit und Vorhaben sollten auch gut durchdacht angegangen werden.Jetzt ist viel frische Luft und Bewegung angesagt um die Lungen gut zu durchlüften. Alles sollte leicht gehen ohne sich zu verbeissen! Besonders das Treffen mit Freunden und Austausch auf allen Ebenen tun besonders gut!

Am Do. 25.5.17 21.44 Uhr ist NEUMOND im Zwilling. Die maximale Neubeginn Energie unterstützt alle neuen Ideen und Vorhaben, verlangt aber eine kritische Prüfung, ob es auch umsetzbar ist!Am Freitag, den 9.6.17 um 15.09 Uhr ist VOLLMOND in Zwilling/Schütze. Nun hat der Mond seine maximale Energie geschöpft und ist wieder im Abnehmen. Starke Ausgleichs- und Erdungsenergien begleiten diesen Vollmond. Noch einmal ist es notwendig eine Standortbestimmung in allen Bereichen zu machen, besonders dort, wo etwas nicht vorangeht. Hier gilt, annehmen und akzeptieren, dass es jetzt so ist. Damit nehme ich Spannung und Widerstand aus der Situation und unterstütze damit den Fortschritt und die Reifung, damit die Energien wieder in Fluss kommen!Besonders die Geburtsdaten der 3. Dekade des Zwillings sind in der Zeit bis 4.6.17 einem intensiven Mix aus starken Handlungsimpulsen und gleichzeitigen Zweifel und Ängsten ausgeliefert. Jetzt ist es klüger Dinge kontrolliert und langsam anzugehen. Auftretende heftige Emotionen können am besten im Sport abgebaut werden. UND wenn etwas hakt oder partout nicht gehen will, dann einfach lassen!! Nichts forcieren und übers Knie brechen!Am 6. und 7.6.2017 gehen Venus und Mars in neue Zeichen. Für die Venus=Partnerschaft bedeutet das jetzt in ruhigere Gefilde zu gleiten und gemeinsam das Leben auf allen Ebenen zu genießen. Für den Mars=Durchsetzung/ Energie heißt es jetzt auf die Gefühlsebene hören und den Einflüsterungen des Verstandes nicht so viel Bedeutung beimessen. Bedürfnisse sind besonders wichtig, also eine gute Zeit zum Wohlfühlen, für Geborgenheit und die Familie!