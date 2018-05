Alles aus der kleinen Haushalts-Trickkiste

03.05.2018, 22:09 Uhr

Was tun bei Flecken, verstopften Abflüssen und Kalkstein? Elisabeth Lust-Sauberer gibt Antworten.

BRUCK/L. (Nim). Ob Kindheitserinnerungen, Überlieferungen oder angelerntes Wissen, Bezirks- und Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer hat alle Haushaltstipps gesammelt und in ihrem "Mein Hausbuch" zusammengefasst. "Meine Haushaltshilfen sind praktisch und leicht anwendbar", schildert die Bäuerin. Viele der einfachen Tricks sind in Vergessenheit geraten. "Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann weiß ich bis heute noch, dass meine Großmutter den Holzboden mit Asche reinigte", erzählt Alois Riegler.