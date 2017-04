Brucker Blasmusik läutet den Frühling ein

22.04.2017, 22:10 Uhr

Die Brucker Blasmusik bot eine bunte Mischung der besten Musikklassiker beim Frühlingskonzert.

BRUCK (Nim). Ganz schön laut wurde es beim Konzert der Blasmusik Bruck in der Stadthalle, die heuer zum ersten Mal ihr musikalisches Können unter Beweis stellte. "Wir haben uns für die Klassiker entschieden, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist", so Obm. Hannes Ruscher. Die Blasmusik ist auch Vorbild für die Kleinsten. "Wir lernen gerade Instrumente und wollen später auch vor einem großen Publikum spielen", freuen sich Johannes und Helene Kritzinger. Die nächste Generation an motivierten Musikanten steht also bereits in den Startlöchern.