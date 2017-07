Sommerkinoflair am Schiwiesenhang

15.07.2017, 17:39 Uhr

Die Stilfabrik bewies auch bei diesem Kino im Wald wieder ihr Feingefühl für das Besondere.

MANNERSDORF/L. (Nim). "Wir haben alle Stages in Eigenregie selbst gebaut und an vielen Specials, wie der Fotobox, lange getüftelt", berichtet der Stilfabrik-Obm. Lukas David. Eine riesige Leinwand am Waldhang der Skiwiese sorgte für das richtige Sommerkinoflair. "Neben Popcorn und Nachos mit Käsesauce gab es jedes Jahr auch Ausgefallenes für den großen Hunger, wie zum Beispiel Roastbeef und Gegrilltes", so Christoph Weinkum. Nach dem Film wurde bei der großen Afterparty zu elektronischen Beats bis in die frühen Morgenstunden durchgetanzt.