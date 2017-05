Surf Worldcup feierte Premiere in Neusiedl

06.05.2017, 22:33 Uhr

Trotz schwieriger Wetterbedingungen für Surfer und Besucher, kam trotzdem Urlaubsstimmung am See auf.

Andreas Kögl

Manuel Karpf

Viktor Samwald

Anton Warschowski

BEZIRK (Nim). "Beim SWC steht nicht nur mehr der Wassersport im Mittelpunkt, sondern vor allen auch die Kulinarik, gute Musik und die verschiedensten Aussteller vor Ort", schildern die beiden Mannersdorferund. Auch die beiden Göttlesbrunner Grillmeisterundsorgten für einen Gaumenschmaus der Superlative. Der neue Standort in Neusiedl am See hat seine Premiere mit Bravour bestanden und wird auch nächstes Jahr nicht nur Surfer-Fans an den See locken.