Bruck top beim Grillen

19.07.2017, 17:31 Uhr

Im Bezirk Bruck ist Grillen derzeit Volkssport Nr. 1. Ein Lokalaugenschein an den Hotspots.

Grillen wie die Weltmeister

BEZIRK. Grillen wird immer beliebter, Baumärkte verzeichnen Rekordumsätze mit der heißen Ware. Die Bezirksblätter haben die Grill-Freaks im Bezirk besucht, die besten Rezepte abgeschaut und mit Behörden die "Hot Spots" im Bezirk rechtlich durchleuchtet.Der Bezirk Bruck hat mit dem zweifachen Grillweltmeister Adi Bittermann in Göttlesbrunn bereits den Status des "BBQ-Hotspots von Niederösterreich" erlangt, auch Mannersdorfs Stadtwirt Windisch bietet eigens kreierte Spezialitäten vom Grill und trifft damit genau ins Schwarze, wie Bernadette Windisch erzählt: "Unsere Steckerlfische, die wir mittwochs servieren, sind hierorts einzigartig. Die nächsten gibt es erst im Burgenland." Das Angebot wird freitags abgerundet durch einen "Veggieburger" für Vegetarier und Spareribs, die Windisch mit Tzatziki serviert: "Die Jungen mögen es scharf! Unsere Gäste der jüngeren Generation verlangen nach würzigen und scharfen Saucen, auch die gibt es bei uns natürlich auf Wunsch dazu."

Öffentlicher Grillplatz

Eine entspannte Grillparty mit Freunden zu veranstalten ist in Bruck derzeit nur Gartenbesitzern vorbehalten, da keine öffentlichen Grillplätze zur Verfügung stehen, wie Brucks Jugendgemeinderat Swen Tesarek berichtet. "Viele Jugendliche und Vereine sind an mich herangetreten und wünschen sich einen öffentlichen Grillplatz", so Tesarek. Ein "Jausenplatz" sei zwar vorhanden, doch damit gibt sich der junge Gemeinderat nicht zufrieden, es fehle an Strom, Wasser, WC-Anlagen - und einer Feuerstelle.Rund 72 Prozent der Österreicher besitzen einen Griller, davon haben 46 Prozent einen Holzkohlengrill, je 19 Prozent haben einen Elektro- bzw. Gasgrill. Rund 43 Prozent der Frauen genießen gerne gegrilltes Gemüse, das kommt allerdings nur bei 28 Prozent der Männer auf den Rost.