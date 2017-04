Dem Schatz auf der Spur

25.04.2017, 23:30 Uhr

Die Sammelleidenschaft greift um sich, die stolzen Besitzer zeigen uns ihre Schätze.

Schatztruhe Dachboden

BEZIRK. "So mancher Schatz liegt sicher noch unentdeckt in unseren Kellern oder auf den Dachböden", vermutet Kurt Helmreich, Fotograf und Obmann des Museumsvereins in Bruck. Und damit hat Helmreich wohl Recht.Regionaut Herbert Hauk aus Berg war Zeit seines Lebens Gemeindesekretär in Wolfsthal. Der heute 80-Jährige erzählt über seine Anfänge als Sammler: "Geschichte hat mich immer fasziniert. Zum leidenschaftlichen Sammler bin ich geworden, als mich in jungen Jahren ein Kollege um Hilfe bat. Er war dabei, ein Gedenkbuch für die gefallenen und vermissten Soldaten aus dem 2. Weltkrieg zu erstellen. Bei der Arbeit an diesem Werk ist mein Interesse an Zeitdokumenten erwacht." Durch seine Passion durfte Hauk auch den im Jahr 2010 auf einem Göttlesbrunner Dachboden gefundenen Bezirkskalender restaurieren und digitalisieren. "Das NÖ Landesarchiv hat sich die Datensammlung gleich dankend behalten", schmunzelt Hauk.

Bergkristall im Keller

"Als mein Nachbar, ein ehemaliger Arbeiter am steirischen Erzberg, verstarb, bat mich die Witwe, ihr beim Ausräumen zu helfen. Den prächtigen Bergkristall wollte sie gar entsorgen! Den habe ich dann geerbt", erzählt Ernst.